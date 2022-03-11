Pink Floyd удалил все треки за последние 35 лет с цифровых платформ в РФ и Беларуси

Британская рок-группа Pink Floyd удалила все свои композиции, выпущенные с 1987 года, с цифровых музыкальных платформ в России и Беларуси. Также свои сольные песни удалил лидер коллектива Дэвид Гилмора.

Такое заявления группа опубликовала в своих соцсетях.

На такой шаг коллектив Pink Floyd пошел на знак солидарности с мировым протестом против вторжения России в Украину.

— Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются из всех цифровых музыкальных платформ в России и Беларуси, — говориться в заявлении группы.

Однако, коллектив был основан в 1965 году. Поэтому решение Pink Floyd не затрагивает классические альбомы коллектива.