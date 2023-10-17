Співачка Pink залишила шанувальників американського міста Такома без концертів, призначених на 17 та 18 жовтня. Артистка терміново скасувала шоу, пояснивши причину у своєму Instagram.

– Сімейні медичні проблеми вимагають нашої негайної уваги. Я приношу всім найщиріші вибачення за будь-які незручності, які це спричинило, – повідомила Pіnk, побажавши усім здоровʼя та любові.

При цьому співачка не стала уточнювати, що саме сталося. Лауреатка Греммі запевнила шанувальників, що найближчим часом повідомить про нові дати концертів. Фанати поставилися до екстреної відміни з розумінням, хоча і відзначили, що для них це удар, зокрема по бюджету.

Я абсолютно спустошена. Не знаю, як моїм фінансам оговтатися від цього, але я щиро сподіваюся, що з вашою сім’єю і з вами все гаразд.

Бережіть себе, і я сподіваюся, що все буде добре. Моя донька боролася з раком протягом 3,5 років, і я добре розумію, що таке екстрені медичні ситуації. Сім’я – це найважливіше.

Нема за що вибачатися, головне, щоби ви всі були здорові!

Бережіть себе і свою сім’ю! Ми знаємо, що ви не скасовуєте концерти з будь-якої причини, якщо тільки це не щось дійсно серйозне.

Спочатку гайморит, тепер це! Надсилаю тобі всю любов і хай все буде добре! Сподіваюся побачити тебе у Ванкувері в п’ятницю!

Виконавиця дійсно наразі не відміняла концерт у канадському Ванкувері. Несподівана ситуація спіткала Pink буквально за тиждень після початку гастролей Trustfall Tour у США. Північноамериканську частину туру вона має завершити 28 листопада в Талсі, а навесні вирушити до Європи.

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Раніше співачка вже скасовувала шоу у вересні. Це сталося в Арлінгтоні через гайморит, про який згадували у коментарях шанувальники. До того ж невдовзі після дивного інциденту влітку, коли один із фанатів кинув у неї мішечок із прахом своєї матері. Це сталося під час виступу Pink на музичному фестивалі British Summer Time Hyde Park.