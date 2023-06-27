В американську співачку Pink кинули прах просто під час концерту. Артистка перебувала на сцені в Лондоні, і дуже розгубилася після такої уваги.

Так, на фестивалі British Summer Time Hyde Park шанувальник Pink кинув у неї прах своєї покійної матері. Примітно, що в цей момент артистка виконувала свою пісню Just like a pill, в якій співає про нерозділене кохання і наближення смерті.

Зірка зупинила музику, підняла мішок із прахом і запитала в хлопця, чи справді це його мама.

За мить артистка опанувала себе та зніяковіла – не щодня в неї кидають людський прах.

– Навіть не знаю, як реагувати на це, – здивовано сказала Pink.

Утім, це не завадило концерту відбутися – артистка заспокоїлася і продовжила виступ.

Далеко не всім зіркам так щастить із шанувальниками – нещодавно у співачку Бібі Рексу кинули телефон під час концерту. Дівчина сильно постраждала – медики надали їй допомогу і наклали три шви. Фани викликали охорону і затримали 27-річного хлопця, якого вже звинуватили в нападі.