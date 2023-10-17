Мадонні загрожує штраф у розмірі понад $350 тис. за порушення головного правила стадіону O2 Arena у Лондоні. Саме там в артистки відбувся другий концерт у межах її світового туру Celebration.

Зігдно з правилами, стадіон має власну комендантську годину. З огляду на це, заходи на арені в усі дні мають завершуватися до 23:00, а в неділю до 22:30. Виступ Мадонни затримався через технічні проблеми. В результаті 65-річній королеві попмузики довелося скоротити свій плейлист на тлі попереджень про те, що фанати можуть запізнитися на останні потяги метро.

Зірка не стала виконувати чотири пісні, включно з хітами Like a Virgin і Celebration, щоби вкластися у час. У шанувальників вимушене скорочення викликало розпач.

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– Як ці виродки з O2 посміли перервати виступ Мадонни, – обурено прокоментував інцидент один із поціновувачів творчості артистки.

Навіть за таких умов співачка все одно порушила комендантську годину, завершивши виступ о 23:00. В правилах вказано, що кожна хвилина згори карається штрафом у майже $12 тис. Таким чином, порушення у пів години може коштувати попдіві понад $350 тис.

Проте представник райдаміністрації заявив, що опівнічна комендантська година порушена не була, тож влада не наполягатиме на розслідуванні інцидента.