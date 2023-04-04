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Валерій Меладзе в Куршевелі уникнув запитання про війну в Україні

4 Квітня 2023, 09:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Валерий Меладзе

Валерій Меладзе уникає запитань про війну – під час відпочинку у французькому Куршевелі співак зробив усе, щоб не відповідати на гострі для нього запитання.

Так, українські журналісти опинилися в одному з найдорожчих зимових курортів світу, де побачили Меладзе та російську еліту, що відпочивала в країнах ЄС всупереч санкціям.

Біля одного із закладів, де на широку ногу відпочивали росіяни, Меладзе ввели в ступор запитанням, що мало достукатися до його совісті.

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– Як вам відпочивається в Куршевелі поки Росія бомбить Україну? – поставили Валерію запитання українські журналісти.

Меладзе моментально знітився і спробував вийти з кадру – все, що відбувалося, знімали на відео. Він сказав, що не хоче це коментувати, і після нетривалої бесіди на емоціях попросив вимкнути камеру, щоб “просто поговорити”. Щоправда, почути відповідь на запитання від артиста не вийшло – досі невідома його позиція.

Дії Меладзе від початку повномасштабного вторгнення суперечать одна одній. Наприклад, у березні 2022 року він розкритикував війну, через що в Кремлі вирішили заборонити йому виступати в Росії. Через деякий час він засвітився в московському клубі, де підіймав настрій росіянам. На новорічному святі в Дубаї Меладзе підтримав Україну, відповівши Героям слава! одному з гостей. Тепер він у Франції розважає російську еліту в одному з дорогих курортів.

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Війна в Україні Валерій Меладзе
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