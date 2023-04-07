В России решили проверить певца Валерия Меладзе, а именно — не помогает ли он армии Украины.

Так, генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы проверить возможное финансирование артистом ВСУ. Об этом пишут росСМИ.

Инициатором этого выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, Меладзе не раз высказывался о полномасштабной войне с критикой, более того, он даже сказал Слава Украине во время корпоратива в Дубае, что засняли на видео.

Сейчас смотрят

Позиция артиста остается для всех загадкой. То он говорит Слава Украине, а в начале полномасштабного вторжения и вовсе высказался против него, то избегает вопросов о стране, в которой прожил многие годы.

Так, например, недавно Валерия Меладзе заметили на отдыхе в Куршевеле с представителями российской элиты. Там оказались украинские журналисты, которые попытались узнать, как ему отдыхается, пока РФ бомбит Украину.

Артист поник и попытался уйти из кадра, так и не прокомментировав свою позицию. Вывод один — он все еще пытается усидеть на двух стульях, что, очевидно, ему не удастся.