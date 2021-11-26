Російського співака та композитора Олександра Градського екстрено госпіталізували. У нього підозра на інсульт.

Градському стало погано вдома, після чого швидка допомога забрала його до московської лікарні. Про це повідомляють росЗМІ.

Напередодні він також скаржився на погане самопочуття, проте обійшлося без шпиталізації.

Також відомо, що Олександр звертався до медиків через знижений тиск. Бригада лікарів виїжджала до нього за листопад кілька разів.

На початку осені в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Градського госпіталізували з коронавірусом, нібито у нього було вражено 70% легень. Проте сам композитор цю інформацію спростував.

Артист все також постає перед глядачами і продовжує активну творчу діяльність. Крім того, він є одним із наставників російського вокального шоу Голос.