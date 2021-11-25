Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Помер актор Володимир Кузнєцов, який зіграв у Гардемаринах та Мертвих душах

25 Листопада 2021, 09:17
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Помер актор Володимир Кузнєцов, який зіграв у Гардемаринах та Мертвих душах

Помер радянський та російський актор Володимир Кузнєцов. Відомо, що він помер 23 листопада, проте про причини смерті нічого не відомо. Артисту було 65 років.

Про його смерть повідомив ресурс Кіно-театру.

Що відомо про Володимира Кузнєцова

У кіно Володимир Кузнєцов почав з’являтися у 1970-х роках. За всю свою акторську кар’єру він з’явився у понад 40 картинах, але найчастіше це були епізодичні ролі.

Читайте також:
Михаил ЗубовПомер Михайло Зубов – актор серіалу Вороніни

Свого часу Володимир Кузнєцов закінчив ВДІК та працював у Центрі театру та кіно під керівництвом Микити Міхалкова. За свою кар’єру він знявся у фільмах За законами воєнного часу, Мертві душі, Плюмбум, або Небезпечна гра, Артистка з Грибова, Самотнім надається гуртожиток, Гардемарини, вперед!, 12 стільців

Однак в якийсь момент кар’єра Володимира Кузнєцова в кіно закінчилася. Артист перестав з’являтися на великих екранах з 1999 року.

Смерть Гаркаліна

У 67 років у Москві помер актор Валерій Гаркалін. Артист помер у лікарні, куди напередодні потрапив з коронавірусом. 2 жовтня його доставили у Комунарку – міську клінічну лікарню №40. Наступного дня актора перевели до реанімації. Він мав 75-85% ураження легень.

Теги
Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка