Помер радянський та російський актор Володимир Кузнєцов. Відомо, що він помер 23 листопада, проте про причини смерті нічого не відомо. Артисту було 65 років.

Про його смерть повідомив ресурс Кіно-театру.

Що відомо про Володимира Кузнєцова

У кіно Володимир Кузнєцов почав з’являтися у 1970-х роках. За всю свою акторську кар’єру він з’явився у понад 40 картинах, але найчастіше це були епізодичні ролі.

Свого часу Володимир Кузнєцов закінчив ВДІК та працював у Центрі театру та кіно під керівництвом Микити Міхалкова. За свою кар’єру він знявся у фільмах За законами воєнного часу, Мертві душі, Плюмбум, або Небезпечна гра, Артистка з Грибова, Самотнім надається гуртожиток, Гардемарини, вперед!, 12 стільців

Однак в якийсь момент кар’єра Володимира Кузнєцова в кіно закінчилася. Артист перестав з’являтися на великих екранах з 1999 року.

Смерть Гаркаліна

У 67 років у Москві помер актор Валерій Гаркалін. Артист помер у лікарні, куди напередодні потрапив з коронавірусом. 2 жовтня його доставили у Комунарку – міську клінічну лікарню №40. Наступного дня актора перевели до реанімації. Він мав 75-85% ураження легень.