Российского певца и композитора Александра Градского экстренно госпитализировали. У него подозрение на инсульт.

Градскому стало плохо у себя дома, после чего скорая помощь забрала его в московскую больницу. Об этом сообщают росСМИ.

Накануне он также жаловался на плохое самочувствие, однако обошлось без госпитализации.

Также известно, что Александр обращался к медикам из-за пониженного давления. Бригада врачей выезжала к нему за ноябрь несколько раз.

В начали осени в СМИ появлялась информация о том, что Градского госпитализировали с коронавирусом, якобы у него было поражено 70% легких. Однако сам композитор эту информацию опроверг.

3 ноября Александру Градскому исполнилось 72 года. Он является одним из основоположников русского рока.

Артист все также появляется перед зрителями и продолжает активную творческую деятельность. Кроме того, он является одним из наставников русского вокального шоу Голос.