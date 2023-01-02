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Персони

Підходить для цієї ролі: Люсьєн Лавісконт може стати наступним Джеймсом Бондон

2 Січня 2023, 15:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Люсьен Лависконт
Джерело: Getty Images

Зірка серіалу Емілі в Парижі Люсьєн Лавісконт розглядається на роль Джеймса Бонда. Ймовірно, що саме він замінить Деніела Крейга, який раніше грав культового героя.

Як повідомляє інсайдер, Люсьєн відповідає всім вимогам. Він талановитий актор, красивий і за останні 18 місяців завоював багато нових шанувальників, оскільки приєднався до Емілі в Парижі.

– Боси зі зв’язків із громадськістю вже уявляють, яким ви можете побачити його в смокінгу агента 007, яким чепуристим і відповідним для цієї ролі він матиме вигляд, – додає джерело.

Зазначимо, 30-річний британський актор вперше з’явився на національних екранах в 2007 році в серіалі Грейндж-Хілл.

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Джерело
PageSix
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Джеймс Бонд
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