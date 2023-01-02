Звезда сериала Эмили в Париже Люсьен Лависконт рассматривается на роль Джеймса Бонда. Вероятно, что именно он заменит Дэниела Крейга, который ранее играл культового героя.

Как сообщает инсайдер, Люсьен отвечает всем требованиям. Он талантливый актер, красивый и за последние 18 месяцев завоевал много новых поклонников, так как присоединился к Эмили в Париже.

— Боссы по связям с общественностью уже представляют, каким вы можете увидеть его в смокинге агента 007, каким щеголеватым и подходящим для этой роли он будет выглядеть, — добавляет источник.

Отметим, 30-летний британский актер впервые появился на национальных экранах в 2007 году в сериале Грейндж-Хилл.