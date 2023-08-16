В інтернеті є безліч лайфхаків, як зробити локони без лаку та засобів для стайлінгу. Проте всі вони зводяться до того, що треба понишпорити на кухні та вивалити все знайдене на голову. Там і оцет з лимонною кислотою, і, як кажуть, перевірені часом пиво з желатином.

Проте такі методи не лише непрактичні, а ще й можуть нашкодити вашому волоссю. Жодна зачіска на один вечір не варта місяців лікування волосся.

Тому Факти Life разом зі стилісткою зачісок Мариною Сліпченко розкажуть, як обійти систему та зробити локони без лаку.

– Єдині локони, які тримаються до п’яти днів, це афролокони. Все максимально просто. Їх можна накручувати як на плойку діаметром до 9 мм, так і на трубочки для коктейлів, – розповідає стиліст.

За її словами, секрет усіх гарних зачісок у тому, що вони робляться на свіже, вимите волосся.

– Проте варто врахувати засоби, які ви використовуєте під час миття. Так, можна спокійно використовувати бальзам перед створенням локонів, проте маску – не варто, – додає Марина Сліпченко.

Стиліст наголошує: щоб отримати афролокони, які матимуть максимально натуральний вигляд, потрібно робити гофре у прикореневій зоні.

Як зробити афролокони:

Беремо пасма в 1 см у прикореневій зоні з нижньої потиличної зони. Для зручності зайве волосся можна поки що прибрати. Накручуємо на плойку спіраллю. Якщо ви крутите на трубочки, то потурбуйтеся про закріплення. Для цього є спеціальні маленькі резинки. Також дехто використовує відрізки тканини.

– Ба більше, такі локони можна носити не лише у звичній формі, а й збирати у стильний пучок, – додає стиліст.

Загалом запам’ятайте, що менший діаметр плойки, то довше ваші локони триматимуться. Якщо плойка буде більшого діаметра, то йлокони триматимуться менше часу або ж вам таки доведеться використовувати стайлингові засоби.

Також Марина Сліпченко зазначає, що варто брати до уваги і тип волосся. Якщо у вас пористе або пошкоджене волосся, то воно ліпше тримає форму, а ось гладенькі пасма з цим впораються гірше.