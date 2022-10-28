Через віялові відключення електроенергії багато хто намагається замінити гаджети та електроприлади.

Це стосується і різних плойок для волосся, без яких не можуть обійтися деякі дівчата.

Як накрутити волосся без плойки -читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Пучок

Щоб накрутити волосся без плойки, потрібно розчесати його (поки ще вологе) і закріпити у пучок за допомогою великої резинки. Також для цього можна використовувати м’які дроти із тканиною (твістер).

Це можна зробити на ніч. Тоді локони краще триматимуться і будуть досить великими. Після того, як ви знімете резинку, потрібно збризкати волосся лаком.

Мокра зачіска

Така укладка досить популярна в останні роки. Щоб усе вийшло, злегка намочіть волосся та намастіть гелем.

Розтріпайте його, щоб волосся виглядало так, ніби ви щойно вийшли з душу. Бризкати лаком для волосся його не потрібно, адже гель відмінно триматиме форму локонів.

Серветки

Ви можете накрутити кучері за допомогою шматочків тканини, стрічок, хусток і навіть вологих серветок, які розрізають на смужки.

Для цього накрутіть пасма на ті смужки, які у вас є, і зав’яжіть їх. Найкраще цей спосіб працює на вологому волоссі. Воно виглядатиме ще краще, якщо попередньо ви нанесете мус або праймер.

Шпильки

Якщо у вашій косметичці завалялася велика кількість шпильок, то за їх допомогою можна зробити гарні кучері.

Для цього нанесіть на волосся мус чи спеціальну пінку.

Кожне пасмо накручуйте на шпильку і закріплюйте біля основи волосся. За допомогою такого способу у вас вийдуть досить дрібні завитки.

Заплітання кіс

Один із традиційних і перевірених способів – зробити кучері з кіс. Для цього заплетіть коси (одну велику або кілька) на кілька годин.

Якщо ви зробите одну велику косу, то локони будуть більшими, а якщо багато – маленькими. Можна залишити таку зачіску на ніч або ходити з нею протягом дня.

Однак якщо у вас тонке і м’яке волосся, красиві хвилі вийдуть вже через кілька годин.

Пов’язка

Якщо вдома немає бігуді, шпильок та гелю, скористайтеся звичайною пов’язкою. За допомогою неї ви можете досягти гарних хвиль.

Для цього зберіть волосся пов’язкою на зразок грецької зачіски.

Це цікаве укладання і саме по собі, проте розпустивши його, ви зможете отримати ще й чудові кучері.