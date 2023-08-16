В интернете куча лайфхаков, как сделать локоны без лака и средств для стайлинга. Однако все они сводятся к тому, что нужно пошарить на кухне и вывалить все найденное на голову. Там и уксус с лимонной кислотой, и, как говорится, проверенные временем пиво с желатином.

Однако такие методы не только непрактичны, но и могут навредить вашим волосам. Ни одна прическа на один вечер не стоит месяцев лечения волос.

Поэтому Факты Life вместе со стилистом причесок Мариной Слипченко расскажут, как обойти систему и сделать локоны без лака.

— Единственные локоны, которые держатся до пяти дней – это афролоконы. Все очень просто. Их можно накручивать как на плойку диаметром до 9 мм, так и на трубочки для коктейлей, – рассказывает стилист.

По ее словам, секрет всех красивых причесок в том, что они делаются на свежие, вымытые волосы.

— Однако следует учесть средства, которые вы используете во время мытья. Да, можно спокойно использовать бальзам перед созданием локонов, однако маску – не стоит, – добавляет Марина Слипченко.

Стилист отмечает: чтобы получить афролоконы, которые будут выглядеть максимально натурально, нужно делать гофре в прикорневой зоне.

Как сделать афролоконы:

Берем пряди в 1 см в прикорневой зоне из нижней затылочной зоны. Для удобства лишние волосы можно пока убрать. Накручиваем на плойку спиралью. Если вы крутите на трубочки, то позаботьтесь о закреплении. Для этого существуют специальные маленькие резинки. Также некоторые используют отрезки ткани.

— Более того, такие локоны можно носить не только в привычной форме, но и собирать в стильный пучок, — добавляет стилист.

В общем запомните, чем меньше диаметр плойки, тем дольше ваши локоны будут держаться. Если плойка будет большего диаметра, то и локоны будут держаться меньше времени или вам придется использовать стайлинговые средства.

Также Марина Слипченко отмечает, что следует принимать во внимание и тип волос. Если у вас пористые или поврежденные волосы, то они лучше держат форму, а вот гладкие пряди с этим справляются хуже.