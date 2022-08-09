Актеру и звезде Флэша Эзре Миллеру выдвинули обвинения в краже со взломом. Мужчину обвиняют в похищении нескольких бутылок алкоголя из дома, в котором на тот момент не было хозяев.

Нарушение закона было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения. Озвучивать обвинения Эзру будут в Верховном суде Вермонта 26 сентября.

В последние полгода Миллер постоянно создает вокруг себя скандалы. В июне он приютил к себе на ранчо в Вирджинии 25-летнюю девушку с тремя ее детьми. У актера есть незаконная ферма по выращиванию каннабиса, а также несколько единиц огнестрельного оружия. Тогда инсайдеры заявили, что годовалый ребенок на ранчо был найден с патроном во рту.

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Еще весной его дважды арестовывали на Гавайях: один раз за хулиганство и домогательства, а второй — за нападение. Миллер имеет несколько обвинений в насилии со стороны разных женщин по всему миру, включая удушение и преследование.

В апреле Эзра бросил в девушку стулом, попав ей в лоб. И хотя потерпевшая отказалась от госпитализации, по этому дело велось расследование.

Даже на фоне выходок главного героя нескольких крупных супергеройских картин, Warner Bros. не спешит отказываться от продолжения картины Флэш. И хотя в последние годы в индустрии кино можно наблюдать осложнение, новый фильм должен выйти в кинотеатрах 23 июня 2023 года.