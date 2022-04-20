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Персони

Эзру Миллера снова арестовали за нападение: бросил в девушку стул

20 апреля 2022, 15:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Эзра Миллер
Источник: Depositphotos

Эзру Миллера второй раз за месяц арестовали. Известного актера по фильму Флэш и сериалу Очень странные дела обвиняют в бросании стула в женщину, который попал ей в лоб.

Правоохранительные органы острова Гавайи предъявили 29-летней звезде обвинение в нападении.

Местная полиция заявила, что Миллер находился в частном доме — его попросили уйти, после чего он рассердился. На фоне гнева он бросил стул в 26-летнюю девушку — после инцидента она отказалась от медицинской помощи. По факту нападения ведется расследования.

Сам актер пока никак не прокомментировал произошедшее. За последний месяц Миллер уже второй раз имеет проблемы с законом. В конце марта он отобрал у женщины микрофон в караоке, а после этого напал на посетителя, игравшего в дартс.

Местная полиция заявила, что менее чем за месяц им поступило 10 звонков о неподобающем поведении Эзры.

Один из звонков был от пары, к которой актер якобы ворвался в спальню, после чего начал угрожать.

Двумя годами ранее он оказался в эпицентре скандала. В одном из баров Рейкьявика в Исландии он схватил поклонницу за горло и повалил на пол.

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Источник
PageSix
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