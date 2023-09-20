Супермодель 1990-х років Лінда Євангеліста сказала, що зазнавала насильства з боку колишнього чоловіка, ексглави Elite Model Management Жеральда Марі.

За словами Лінди, всі п’ять років їхнього шлюбу були аб’юзивними.

– Я дізналася, що, можливо, у мене були неправильні стосунки… Легше сказати, ніж зробити, – розірвати образливі стосунки. Я розумію цю концепцію, бо жила нею. Якби йшлося тільки про те, щоб сказати: – Я хочу розлучення, побачимося. Але це так не працює, – говорить Євангеліста.

Додає, Жеральд спеціально не чіпав її обличчя, знаючи, що воно приносить йому великі гроші.

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Відверто про свій шлюб із Марі вона змогла розповісти тільки після того, як у 2020 році кілька жінок заявили, що зазнавали сексуального насильства з його боку в 1980-х і 1990-х роках.

– Під час моїх стосунків із Жеральдом Марі я нічого не знала про ці сексуальні звинувачення проти нього, тому не могла допомогти цим жінкам. Почувши їх зараз і ґрунтуючись на своєму власному досвіді, я вважаю, що вони говорять правду. Це розбиває мені серце, бо рани, можливо, ніколи не загояться, і я захоплююся їхньою сміливістю і силою, – наголосила Євангеліста.

Модель була одружена з Жеральдом Марі з 1987-го до 1993 року.

Раніше Лінда Євангеліста вперше розповіла про боротьбу з раком грудей. Онкологію їй діагностували двічі – у 2018 і 2022 роках. Ділитися цією інформацією модель не хотіла, поки проходила активне лікування.