58-річна супермодель Лінда Євангеліста вперше розповіла про боротьбу з раком грудей. Серйозне захворювання їй діагностували двічі – у 2018 та 2022 роках.

За словами Євангелісти, про рак молочної залози вона дізналася у грудні 2018 року під час планової щорічної мамографії. Тоді супермодель перенесла двосторонню мастектомію.

– Я погодилась без вагань, бо хотіла залишити все це позаду. Збиралася жити і не збиралася вмирати від раку, – додала модель.

Та попри всі зусилля Євангелісти, за чотири роки пухлину виявили вдруге. Коли супермодель почула про діагноз, то наказала онкологу “вирізати дірку” в її грудях.

– Я сказала лікарю: Виріжте всю пухлину. Я не хочу, щоб це виглядало красиво. Я хочу, щоб вирізали все. Хочу побачити дірку у своїх грудях, коли ви закінчите. Я не помру від цього. Я знаю, що стою однією ногою у могилі, але я повністю налаштована на життя, – згадала вона.

Лінда Євангеліста пояснила, що не готова була розповідати про рак, допоки активно проходила лікування. Про хворобу супермоделі знали тільки найближчі.