Вода і шматочок селери на день: Лінда Євангеліста розповіла про безгрошів’я через пластику

Колишня супермодель Лінда Євангеліста з’явилась на обкладинці британського Vogue. Вона вперше взяла участь у фотосесії для глянцю після невдалої косметологічної процедури, яка, за словами моделі, спотворила її зовнішність.

Євангеліста розповіла, що косметична процедура вплинула на її психічне здоров’я, тому вона боролася з депресією. В якийсь момент, розповіла модель, вона перестала їсти.

Вона розповіла, що для обкладинки Vogue візажист обережно відтягнула її обличчя, щелепу та шию назад за допомогою еластичної стрічки й бинтів.

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— Це не моя щелепа і шия в реальному житті – і я не можу скрізь ходити з пов’язками, – каже Євангеліста.

За її словами, вона намагається любити себе такою, якою є, але “заради фото”.

— Гадаю, ми тут для того, щоб створювати фантазії. Ми створюємо мрії. Я думаю, що це дозволено. Крім того, на цих фото подбали про всі мої почуття невпевненості, тож я маю робити те, що люблю робити.

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Минув майже рік відтоді, як колишня зірка подіумів 90-х та 2000-х подала позов на $50 млн проти американської фірми Zeltiq Aesthetics через її процедуру контурування тіла CoolSculpting, яка, за її словами, призвела до “жорсткого спотворення”.

Канадська модель стверджувала, що їй не було відомо про рідкісний побічний ефект, який викликає набряк і потовщення жирової тканини. У липні вона оголосила, що врегулювала позов, але не розкрила умови угоди.

Модель була представлена ​​як зірка майбутнього вересневого випуску британського Vogue, що стало її першою появою на обкладинці британського видання майже за 24 роки. Репортаж супроводжується серією глянцевих фотографій Євангелісти, яку рідко бачила на публіці протягом останніх п’яти років.

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В інтерв’ю Євангеліста розповіла про різні спроби, які вона робила, щоб усунути наслідки, включаючи дві процедури ліпосакції та носіння компресійного одягу.

— Вісім тижнів я туго підперезала все тіло — нічого не допомогло, — сказала вона.

Це серйозно вплинуло на її життя та позбавило засобів до існування. Модель також розповіла, що була настільки пригніченою та збентеженою, що повністю перестала їсти. Вона розповіла, що просто пила воду і інколи їла шматочок селери або одне яблуко. При цьому модель додала: Я втрачала розум.

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За її словами, вона спокусилася на корекцію тіла через рекламу.

— Ті рекламні ролики CoolSculpting крутилися весь час, на CNN, на MSNBC, знову і знову, і вони запитували: Тобі подобається те, що ти бачиш у дзеркалі? Вони розмовляли зі мною. Йшлося про жир на ділянках, які не зрушуються з місця. Там говорилося, що немає простою, без операції і… Я випивши чарівне зілля… Тож я пішла на це – і це дало зворотний результат”.