Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста сказала, что подвергалась насилию со стороны бывшего супруга, экс-главы Elite Model Management Жеральда Мари.

По словам Линды, все пять лет их брака были абьюзивными.

— Я узнала, что, возможно, у меня были неправильные отношения… Легче сказать, чем сделать, — разорвать оскорбительные отношения. Я понимаю эту концепцию, потому что жила ею. Если бы речь шла только о том, чтобы сказать: — Я хочу развода, увидимся. Но это так не работает, — говорил Евангелиста.

Добавляет, Жеральд специально не трогал ее лицо, зная, что оно приносит ему большие деньги.

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Откровенно о своем браке с Мари она смогла поведать только после того, как в 2020 году несколько женщин заявили, что подвергались сексуальному насилию с это стороны в 1980-х и 1990-х годах.

— Во время моих отношений с Жеральдом Мари я ничего не знала об этих сексуальных обвинениях против него, поэтому не могла помочь этим женщинам. Услышав их сейчас и основываясь на своем собственном опыте, я считаю, что они говорят правду. Это разбивает мне сердце, потому что эти раны, возможно, никогда не заживут, и я восхищаюсь их смелостью и силой, — подчеркнула Евангелиста.

Модель была замужем за Джеральдом Мари с 1987-го по 1993 год.

Ранее Линда Евангелиста впервые рассказала о борьбе с раком груди. Онкологию ей диагностировали дважды — в 2018 и 2022 годах. Делиться этой информацией модель не хотела, пока проходила активное лечение.