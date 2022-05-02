Українська акторка Віталіна Біблів розповіла, як 33 доби прожила в бомбосховищі.

За словами Віталіни, вона перебувала на першій лінії фронту – Бучанський район, село Чайки.

– Це, звісно, не Буча, але ми й не рівнятимемося, у кого було більше. Але було дуже спекотно і в нас. Я 33 доби прожила у бомбосховищі і виходила лише для того, щоб погодувати тварин, яких залишили люди, – розповіла Біблів.

Вона додала, що людина звикає до всього, тому коли пройшов перший страх, то дозволяла собі вийти ще далі за межі бомбосховища.

– Ночувала я переважно там. Просто забігала додому, годувала тварин, приймала душ і готувала, бо у нас там було багато дітей, записувала ролик і перших днів 10 я вже близько 23.00 була в бомбосховищі і до ранку, – сказала акторка.

Вона зазначила, що не поїхала з України, оскільки, по-перше, Київ – її земля, по-друге, тут у Віталіни батьки, яких вона не може залишити.