Украинская актриса Виталина Библив рассказала, как 33 суток прожила в бомбоубежище.

По словам Виталины, она находилась на первой линии фронта — Бучанский район, село Чайки.

— Это, конечно, не Буча, но мы и не будем равняться, у кого было больше. Было очень горячо и у нас. Я 33 суток прожила в бомбоубежище и выходила только для того, чтобы покормить животных, которых оставили люди, — рассказала Библив.

Она добавила, что человек привыкает ко всему, поэтому когда прошел первый страх, тогда позволяла себе выйти еще дальше за пределы бомбоубежища.

— Ночевала я в основном там. Просто забегала домой, кормила животных, принимала душ и готовила, поскольку у нас там было много детей, записывала ролик и первых дней 10 я уже около 23.00 была в бомбоубежище и до утра, — сказала актриса.

Она отметила, что не уехала из Украины поскольку, во-первых, Киев — ее земля, во-вторых, тут у Виталины родители, которых она не может оставить.