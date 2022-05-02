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Первый страх проходит: Библив просидела 33 дня в подвале в окрестностях Бучи

2 мая 2022, 11:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Первый страх проходит: Библив просидела 33 дня в подвале в окрестностях Бучи

Украинская актриса Виталина Библив рассказала, как 33 суток прожила в бомбоубежище.

По словам Виталины, она находилась на первой линии фронта — Бучанский район, село Чайки.

— Это, конечно, не Буча, но мы и не будем равняться, у кого было больше. Было очень горячо и у нас. Я 33 суток прожила в бомбоубежище и выходила только для того, чтобы покормить животных, которых оставили люди, — рассказала Библив.

Она добавила, что человек привыкает ко всему, поэтому когда прошел первый страх, тогда позволяла себе выйти еще дальше за пределы бомбоубежища.

— Ночевала я в основном там. Просто забегала домой, кормила животных, принимала душ и готовила, поскольку  у нас там было много детей, записывала ролик и первых дней 10 я уже около 23.00 была в бомбоубежище и до утра, — сказала актриса.

Она отметила, что не уехала из Украины поскольку, во-первых, Киев — ее земля, во-вторых, тут у Виталины родители, которых она не может оставить.

— Я не знаю, как бы я себя повела, если бы мне нужно было вывозить семью. А так как я ответственна за себя, то приняла такое решение, — отметила актриса.

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Источник
ЖВЛ
Теги
актриса, бомбосховище, Війна в Україні
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