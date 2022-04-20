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Перший сольний трек: Позитив презентував пісню Боже, яке кончене

20 Квітня 2022, 13:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Позитив
Джерело: Олексій Завгородній

Український співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) презентував свою першу сольну пісню. Музична композиція одержала назву Боже, яке кончене.

За словами музиканта, ця пісня наразі для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога.

– Так склалося, що першим офіційним сольним треком Позитиву буде саме ця пісня, – написав Олексій в Instagram.

У композиції також можна почути істерики росіян із випусків Дурнєв дивиться сторіс русні.

Варто зазначити, що назва трека Боже, яке кончене є вже певним військовим мемом, хоча з’явився він ще в 2020 році. Тоді одна дівчина опублікувала в TikTok ролик зі своєю бабусею. Жінка прокоментувала танець хлопця за вікном, сказавши Боже, яке кончене.

Наразі ця фраза пішла в народ і використовується як у різних соцмережах, так і в живому спілкуванні.

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Теги
Олексій Завгородній (Позитив), Пісня, прем’єра
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