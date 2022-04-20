Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Первый сольный трек: Позитив презентовал песню Боже, яке кончене

20 апреля 2022, 13:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Позитив
Источник: Алексей Завгородний

Украинский певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) презентовал свою первую сольную песню. Музыкальная композиция получила название Боже, яке кончене.

По словам музыканта, эта песня сейчас для поднятия моральной силы, укрепление нашего несокрушимого духа и деморализации врага.

— Так сложилось, что первым официальным сольным треком Позитива будет именно эта песня, — написал Алексей в Instagram.

В композиции также можно услышать истерики россиян из выпусков Дурнев смотрит сторис русни.

Стоит отметить, что название трека Боже, яке кончене является уже неким военным мемом, хотя появился он еще в 2020 году. Тогда одна девушка опубликовала в TikTok  ролик со своей бабушкой. Женщина прокомментировала танец парня за окном, сказав Боже, яке кончене.

Сейчас эта фраза пошла в народ и используется как в разных соцсетях, так и в живом общении.

Читайте также:
Олексій ЗавгороднійДелаем культурный бум: Позитив о своей миссии во время войны

Теги
Алексей Завгородний (Позитив, Песня, прем’єра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь