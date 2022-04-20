Украинский певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) презентовал свою первую сольную песню. Музыкальная композиция получила название Боже, яке кончене.

По словам музыканта, эта песня сейчас для поднятия моральной силы, укрепление нашего несокрушимого духа и деморализации врага.

— Так сложилось, что первым официальным сольным треком Позитива будет именно эта песня, — написал Алексей в Instagram.

В композиции также можно услышать истерики россиян из выпусков Дурнев смотрит сторис русни.

Стоит отметить, что название трека Боже, яке кончене является уже неким военным мемом, хотя появился он еще в 2020 году. Тогда одна девушка опубликовала в TikTok ролик со своей бабушкой. Женщина прокомментировала танец парня за окном, сказав Боже, яке кончене.

Сейчас эта фраза пошла в народ и используется как в разных соцсетях, так и в живом общении.