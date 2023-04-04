Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер фільму Синій жук (Blue Beetle). Супергеройський комедійний екшн стане частиною всесвіту DC.

Сюжет фільму Синій жук

Події у стрічці розгортаються навколо підлітка Хайме Рейєса, який закінчив коледж і вирішив повернутися додому. Хлопець шукає своє призначення у світі та в один момент стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій.

Зараз дивляться

Скарабей обирає Хайме своїм симбіотичним господарем і наділяє неймовірною силою, яка назавжди змінює його життя. Перше перевтілення Рейєса відбувалося на очах у сім’ї, яка, судячи з трейлеру, допомагатиме йому.

Так, звичайний підліток стає супергероєм Синім жуком, однак спершу він має навчитися користуватися своїми обладунками.

Синій жук – акторський склад

Головна роль дісталася акторові Ксоло Марідуенью, найбільш відомому за роллю Мігеля Діаса в серіалі Кобра Кай. Варто зазначити, що він стане першим латинським супергероєм у кіновсесвіті DC.

У фільмі також з’являться акторки Бруна Маркезіні, Адріана Барраса, Ельпідія Каррільо, Белісса Ескобедо, Сьюзан Сарандон та актори Джордж Лопес, Даміан Алькасар, Рауль Трухільо.

Виробництво фільму Синій жук

Стрічку Warner Bros. Pictures і DC почали розробляти у 2018 році. Сценаристом виступив Гарет Даннет-Алкосер, режисером Анхель Мануель Сото, продюсером – Джон Рікард.

Спершу Синій жук мав вийти тільки на стримінговому сервісі HBO Max, однак у грудні 2021 року було ухвалено рішення показати його в кінотеатрах.

Основні зйомки стрічки розпочалися в травні 2022 року в столичному районі Атланти, також вони проходили в Ель-Пасо (Техас).

Синій жук – дата прем’єри

В український прокат фільм вийде вже наприкінці літа, а саме 17 серпня 2023 року.