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Перший латиноамериканський супергерой: трейлер фільму Синій жук і дата прем’єри

4 Квітня 2023, 13:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Синій жук

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер фільму Синій жук (Blue Beetle). Супергеройський комедійний екшн стане частиною всесвіту DC.

Сюжет фільму Синій жук

Події у стрічці розгортаються навколо підлітка Хайме Рейєса, який закінчив коледж і вирішив повернутися додому. Хлопець шукає своє призначення у світі та в один момент стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій.

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Скарабей обирає Хайме своїм симбіотичним господарем і наділяє неймовірною силою, яка назавжди змінює його життя. Перше перевтілення Рейєса відбувалося на очах у сім’ї, яка, судячи з трейлеру, допомагатиме йому.

Так, звичайний підліток стає супергероєм Синім жуком, однак спершу він має навчитися користуватися своїми обладунками.

Синій жук – акторський склад

Головна роль дісталася акторові Ксоло Марідуенью, найбільш відомому за роллю Мігеля Діаса в серіалі Кобра Кай. Варто зазначити, що він стане першим латинським супергероєм у кіновсесвіті DC.

У фільмі також з’являться акторки Бруна Маркезіні, Адріана Барраса, Ельпідія Каррільо, Белісса Ескобедо, Сьюзан Сарандон та актори Джордж Лопес, Даміан Алькасар, Рауль Трухільо.

Виробництво фільму Синій жук

Стрічку Warner Bros. Pictures і DC почали розробляти у 2018 році. Сценаристом виступив Гарет Даннет-Алкосер, режисером Анхель Мануель Сото, продюсером – Джон Рікард.

Спершу Синій жук мав вийти тільки на стримінговому сервісі HBO Max, однак у грудні 2021 року було ухвалено рішення показати його в кінотеатрах.

Основні зйомки стрічки розпочалися в травні 2022 року в столичному районі Атланти, також вони проходили в Ель-Пасо (Техас).

Синій жук – дата прем’єри

В український прокат фільм вийде вже наприкінці літа, а саме 17 серпня 2023 року.

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