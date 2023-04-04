Компанія Warner Bros. планує створити серіал за мотивами Гаррі Поттера. Автори планують адаптувати всі сім книг Джоан Роулінг – по одній за сезон.

Кінокомпанія хоче домовитися з письменницею Джоан Роулінг, але угода ще далека від завершення.

Серіал дасть змогу глибше показати те, що написано в книжках письменниці – багато з робіт помітно довші за 500 сторінок. Warner Bros. зробила культовими фільми за основною історією, і тепер сподівається більше показати цей фентезійний світ фанатам, яких більш ніж достатньо в усьому світі.

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Роулінг також буде залучена до створення серіалу, щоб упевнитися, що проект буде вірним оригінальному матеріалу. Утім, на її плечі не скидатимуть усю роботу – все через її конфлікти з ЛГБТ-спільнотою. Це може знизити інтерес до проєкту.

Нагадаємо, що Warner Brothers випустить фільм про Гаррі Поттера. Він отримає назву Прокляте дитя, і буде створений за мотивами книги Роулінг. в основу ляже історія з однойменної п’єси, якою розважають шанувальників Поттера з 2016 року, і цілком успішно. Цілком можливо, що до своїх ролей повернуться легендарна трійка, зокрема й Деніел Редкліфф.