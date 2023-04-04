Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер фильма Синий жук (Blue Beetle). Супергеройский комедийный экшн станет частью вселенной DC.

Сюжет фильма Синий жук

События в ленте разворачиваются вокруг подростка Хайме Рейеса, который закончил колледж и решил вернуться домой. Парень ищет свое предназначение в мире и в один момент становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий.

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Скарабей выбирает Хайме своим симбиотическим хозяином и наделяет невероятной силой, которая навсегда меняет его жизнь. Первое перевоплощение Рейеса происходил на глазах у семьи, которая, судя по трейлеру, будет помогать ему.

Так, обычный подросток становится супергероем Синим жуком, однако сперва он должен научиться пользоваться своими доспехами.

Синий жук — актерский состав

Главная роль досталась актеру Шоло Маридуэнью, наиболее известному по роли Мигеля Диаса в сериале Кобра Кай. Стоит отметить, что он станет первым латинским супергероем в киновселенной DC.

В фильме также появятся актрисы Бруна Маркезини, Адриана Барраса, Эльпидия Каррильо, Белисса Эскобедо, Сьюзан Сарандон и актеры Джордж Лопес, Дамиан Алькасар, Рауль Трухильо.

Производство фильма Синий жук

Ленту Warner Bros. Pictures и DC начали разрабатывать в 2018 году. Сценаристом выступил Гарет Даннет-Алкосер, режиссером Анхель Мануэль Сото, продюсером — Джон Рикард.

Сперва Синий жук должен был выйти только на стриминговом сервисе HBO Max, однако в декабре 2021 года было принято решение показать его в кинотеатрах.

Основные съемки ленты начались в мае 2022 года в столичном районе Атланты, также они проходили в Эль-Пасо (Техас).

Синий жук — дата премьеры

В украинский прокат фильм выйдет уже в конце лета, а именно 17 августа 2023 года.