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Первый латиноамериканский супергерой: трейлер фильма Синий жук и дата премьеры

4 апреля 2023, 13:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Синій жук

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер фильма Синий жук (Blue Beetle). Супергеройский комедийный экшн станет частью вселенной DC.

Сюжет фильма Синий жук

События в ленте разворачиваются вокруг подростка Хайме Рейеса, который закончил колледж и решил вернуться домой. Парень ищет свое предназначение в мире и в один момент становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий.

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Скарабей выбирает Хайме своим симбиотическим хозяином и наделяет невероятной силой, которая навсегда меняет его жизнь. Первое перевоплощение Рейеса происходил на глазах у семьи, которая, судя по трейлеру, будет помогать ему.

Так, обычный подросток становится супергероем Синим жуком, однако сперва он должен научиться пользоваться своими доспехами.

Синий жук — актерский состав

Главная роль досталась актеру Шоло Маридуэнью, наиболее известному по роли Мигеля Диаса в сериале Кобра Кай. Стоит отметить, что он станет первым латинским супергероем в киновселенной DC.

В фильме также появятся актрисы Бруна Маркезини, Адриана Барраса, Эльпидия Каррильо, Белисса Эскобедо, Сьюзан Сарандон и актеры Джордж Лопес, Дамиан Алькасар, Рауль Трухильо.

Производство фильма Синий жук

Ленту Warner Bros. Pictures и DC начали разрабатывать в 2018 году. Сценаристом выступил Гарет Даннет-Алкосер, режиссером Анхель Мануэль Сото, продюсером — Джон Рикард.

Сперва Синий жук должен был выйти только на стриминговом сервисе HBO Max, однако в декабре 2021 года было принято решение показать его в кинотеатрах.

Основные съемки ленты начались в мае 2022 года в столичном районе Атланты, также они проходили в Эль-Пасо (Техас).

Синий жук — дата премьеры

В украинский прокат фильм выйдет уже в конце лета, а именно 17 августа 2023 года.

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