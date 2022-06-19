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Перший день народження: Святослав Вакарчук показав фото з сином

19 Червня 2022, 21:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Перший день народження: Святослав Вакарчук показав фото з сином
Джерело: Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук у День батька оприлюднив перше фото з сином. Сьогодні, 19 червня, хлопчику Івану виповнився рік.

В Instagram Святослав оприлюднив чорно-біле фото, на якому зображені його рука та сина. Малюк зворушливо тримає батька за палець.

– Святкувати перший рік сина у День батька – особливий подарунок долі, – підписав кадр Вакарчук.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що Святослав Вакарчук уперше став батьком. Хлопчика назвали на честь покійного батька музиканта.

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Для артиста Іван став першою дитиною. Хто мати дитини – невідомо, проте припускають, що нею стала продюсером Radioaktive Film – Євгенія Яцута.

Ба більше, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Святослав Вакарчук вдруге стане батьком. У мережі з’явилися кадри, на яких Євгенія постала з кругленьким животиком.

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