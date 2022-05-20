Святослав Вакарчук вдруге стане батьком – ЗМІ

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вдруге стане батьком.

У мережі з’явилися кадри, на яких кохана артиста, продюсерка українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута постає з кругленьким животиком.

Ролик знято в українському павільйоні на кінофестивалі у Каннах. Про це повідомляють у ЗМІ.

Зараз дивляться

На відео Євгенія постала в довгій білій сукні.

Зазначимо, що менеджмент Вакарчука коментувати інформацію про вагітність Яцути відмовився.

Як повідомили в ЗМІ, Євгенія від коментарів також відмовилася.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Святослав їздить нашими містами з культурною місією – підтримує військових, місцевих жителів, а також відвідує гарячі точки.

Імовірно, що весь цей час закохані не бачилися.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року стало відомо, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. У музиканта народився син, якого назвали Іваном.

Артист старанно приховує особисте життя. 20 років він прожив у шлюбі з Лялею Фонарьовою, однак у червні 2021 року стало відомо про їхнє розлучення.