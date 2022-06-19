Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в День отца обнародовал первое фото с сыном. Сегодня, 19 июня, мальчику Ивану исполнился год.

В Instagram Святослав обнародовал черно-белое фото, на котором изображены его рука и сына. Малыш трогательно держит отца за палец.

— Праздновать первый год сына в День отца – особый подарок судьбы, — подписал кадр Вакарчук.

Напомним, 25 августа стало известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Мальчика назвали в честь покойного отца музыканта.

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Для артиста Иван стал первым ребенком. Кто мать ребенка — неизвестно, однако предполагают, что ею стала продюсер Radioaktive Film — Евгения Яцута.

Более того, недавно в СМИ появилась информация, что Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом. В сети появились кадры, на которых Евгения предстала с округлившимся животиком.