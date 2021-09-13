Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася враженнями від учасників проекту.

Злата зізналася, що її приємно здивувала перша вечірка, оскільки у неї ще ніколи не було такого яскравого знайомства з чоловіками.

Ще під час першої зустрічі з учасниками Огнєвіч визначилась зі своїми фаворитами. І, як виявилося, упродовж проекту вони не розчарували головну героїню реаліті.

– Озираючись назад, можу сказати, що перше враження мене не підвело. Зараз залишились саме ті чоловіки, які мені найбільше сподобалися під час першої вечірки, – розповіла Злата.

За словами Огнєвіч, кожен чоловік був ініціативним та проявляв до неї увагу. Але Злата більше орієнтувалася на свої відчуття, аніж на активність учасників.

На проекті співачка не брала ініціативу у свої руки, а лише давала зрозуміти чоловікам, що їй з ними добре.

– Мені приємно отримувати увагу чоловіка. Це можуть бути не тільки квіти. Увага – це слово, сніданок, обійми, сюрпризи, – зазначила головна героїня реаліті.

Злата додала, що під час кожної церемонії троянд вона намагалася добирати лагідні слова, щоб не ранити учасника, який покидає проект.

– Я думаю, що під час кожної церемонії троянд я розбиваю серце тому чоловікові, який покидає проект. І зазвичай я намагаюся добирати лагідні слова і пом’якшую удар, – сказала Огнєвіч.

Також Злата зізналася, що її не бентежить наявність дітей у чоловіка чи його медійність.

Нагадаємо, що прем’єра реаліті Холостячка 2 відбудеться вже 17 вересня о 19.00 на телеканалі СТБ.

Раніше стали відомі кілька учасників, які боротимуться за серце Злати Огнєвіч. Серед них – офіціант Веніамін, стоматолог Роман та професійний каскадер Павло Богда. Загалом у проекті візьмуть участь 15 чоловіків.

Фото: Марія Малкіна