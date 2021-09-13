Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич поделилась впечатлениями от участников проекта.

Злата призналась, что ее приятно удивила первая вечеринка, поскольку у нее еще никогда не было такого яркого знакомства с мужчинами.

Еще во время первой встречи с участниками Огневич определилась со своими фаворитами. И, как оказалось, в течение проекта они не разочаровали главную героиню реалити.

— Оглядываясь назад, могу сказать, что первое впечатление меня не обмануло. Сейчас остались именно те мужчины, которые мне больше всего понравились во время первой вечеринки, — рассказала Злата.

По словам Огневич, каждый мужчина был инициативным и проявлял к ней внимание. Но Злата больше ориентировалась на свои ощущения, чем на активность участников.

На проекте певица не брала инициативу в свои руки, а только давала понять мужчинам, что ей с ними хорошо.

— Мне приятно получать внимание мужчины. Это могут быть не только цветы. Внимание — это слово, завтрак, объятия, сюрпризы, — отметила главная героиня реалити.

Злата добавила, что во время каждой церемонии роз она пыталась подбирать мягкие слова, чтобы не ранить участника, который покидает проект.

— Я думаю, что во время каждой церемонии роз я разбиваю сердце мужчине, который покидает проект. И обычно я стараюсь подбирать мягкие слова и смягчать удар, — сказала Огневич.

Также Злата призналась, что ее не смущает наличие детей у мужчины или его медийность.

Напомним, что премьера романтического реалити Холостячка 2 состоится уже 17 сентября в 19.00 на телеканале СТБ.

Ранее стали известны несколько участников, которые будут бороться за сердце Златы Огневич. Среди них — официант Вениамин, стоматолог Роман и профессиональный каскадер Павел Богда. Всего в проекте примут участие 15 мужчин.

Фото: Мария Малкина