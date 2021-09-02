Телеканал СТБ оприлюднив анонс першого випуску романтичного реаліті Холостячка 2 разом із Златою Огнєвіч.

Довгоочікувана прем’єра проекту відбудеться вже 17 вересня о 19.00.

У ролику можна побачити, як на першу вечірку до головної героїні приїжджає поліцейська машина.

А сама Злата Огнєвіч здивувалася такому повороту подій.

– На першу вечірку завітає поліція чи новий учасник проекту? – заінтригували творці шоу.

Боротися за серце головної героїні будуть 15 учасників. Відомо, що серед них є ресторатор із Лондона – Вінченцо Дулепа та стоматолог Роман із Києва.

Ведучим другого сезону стане Григорій Решетник.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала про страхи, пов’язані з проектом Холостячка 2. Вона зізналася, що найбільше переймається через те, що їй можуть сподобатися два хлопці одночасно.

Але якщо виникне така ситуація, то Злата сама запрошуватиме чоловіків на побачення.

Крім цього, вона придумуватиме учасникам Холостячки різні завдання, щоб побачити, якими вони є насправді.