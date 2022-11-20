Старша онучка президента США Джо Байдена Наомі вийшла заміж за свого коханого Пітера Ніла.

Церемонія весілля відбулась у суботу, 19 листопада, на Південній галявині Білого дому. На захід запросили близько 250 людей.

Після урочистої частини весільний обід для родини та весільну вечірку провели в їдальні резиденції президента США, повідомили на сайті Білого дому.

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– Було приємно спостерігати, як Наомі росте, дізнається, ким вона є, і влаштовує таке неймовірне життя для себе. Тепер ми сповнені гордості бачити, як вона обрала Пітера своїм чоловіком, і маємо честь вітати його в нашій родині. Ми бажаємо їм днів, повних сміху та любові, яка з кожним роком стає все глибшою, – сказали Джо та Джилл Байден.

За даними видання People, це було перше весілля в Білому домі за останні дев’ять років і перше в історії весілля онуки чинного президента США.

Попереднього разу на Пенсільванія-авеню, 1600 одружилися колишній офіційний фотограф Білого дому Піт Соуза та його обраниця Патті Ліс. Це було у 2013 році, за часів президентства Барака Обами.

Зазначимо, що Наомі – старша з семи онуків президента Джо Байдена. Дівчині 28 років, вона закінчила юридичний факультет Колумбійського університету.

Ніл освідчився Наомі у вересні 2021 року. Обручку для дівчини виготовили з заручальної каблучки бабусі нареченого. Пітер має освіту юриста та фахівця з політичних комунікацій.