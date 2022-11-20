Старшая внучка президента США Джо Байдена Наоми вышла замуж за своего возлюбленного Питера Нила.

Церемония свадьбы состоялась в субботу, 19 ноября, на Южной лужайке Белого дома. На мероприятие пригласили около 250 человек.

После торжественной части свадебный обед для семьи и свадебную вечеринку провели в столовой резиденции президента США, сообщили на сайте Белого дома.

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– Было приятно наблюдать, как Наоми растет, узнает, кем она является, и устраивает такую ​​невероятную жизнь для себя. Теперь мы полны гордости видеть, как она выбрала Питера своим мужем, и имеем честь приветствовать его в нашей семье. Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которая с каждым годом становится все глубже, – сказали Джо и Джилл Байден.

По данным издания People, это была первая свадьба в Белом доме за последние девять лет и первая в истории свадьба внучки действующего президента США.

Предыдущий раз на Пенсильвания-авеню, 1600 женились бывший официальный фотограф Белого дома Пит Соуза и его избранница Патти Лес. Это было в 2013 году, во времена президентства Барака Обамы.

Отметим, что Наоми – старшая из семи внуков президента Джо Байдена. Девушке 28 лет, она окончила юридический факультет Колумбийского университета.

Нил сделал предложение Наоми в сентябре 2021 года. Кольцо для девушки изготовили из обручального кольца бабушки жениха. У Питера есть образование юриста и специалиста по политическим коммуникациям.