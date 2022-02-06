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Перша леді в центрі уваги: як повторити стильні образи Олени Зеленської

6 Лютого 2022, 10:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle Юлія Крижалка Персональний і fashion-стиліст
Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська завжди перебуває у центрі уваги завдяки бездоганно продуманому стилю та вишуканим образам.

При створенні гардеробу модниці часто беруть приклад саме з неї, проте дорогі бренди не кожному по кишені.

З нагоди дня народження Олени Зеленської персональна стилістка Юлія Крижалка розповіла читачам Фактів ICTV, як повторити образи першої леді не за всі гроші світу. 

Образ 1 – чорний вишуканий смокінг від українського дизайнера Івана Фролова

Олена Зеленська

Повторюємо:

  • Жакет подібного типу можна придивитися у Zara, H&M;
  • Чорні брюки із боковими розрізами можна знайти у Mango;
  • Під жакет одягаємо чорний топ на бретелях чи просто чорну футболку (мабуть, точно кожна із вас знайде схожу річ у своїй шафі);
  • Босоніжки із тонкими ремінцями можна придбати у тій ж Zara;
  • Прикраси: мінімалістичні кільця.

Образ 2 – стильний бежевий костюм

Жакет oversize та кюлоти вільного крою від українського бренду SIX. Дуже універсальний комплект як під кеди (як застилізувала Олена), так і під туфлі на підборах.

Повторюємо:

  • Блейзер Sinsay;
  • базова біла футболка Zara;
  • кюлоти Reserved;
  • схожий шопер є у Papaya;
  • окуляри Mangо;
  • кеди Zara.

Образ 3 – діловий костюм бежевого кольору із подовженим жакетом вільного крою

Формула образу першої леді: жакет + чорна футболка + брюки кльош + хустинка + чорні лодочки на низькій підошві. Костюм можна носити як і з кедами/лоферами на масивній підошві, так і під класичні лодочки (до речі, можна зробити акцент на лодочках яскравого червоного кольору).

Повторюємо:

  • схожий блейзер можна знайти у Mango;
  • брюки Mango;
  • хустинка Mango;
  • футболка Zara;
  • лофери Zara;

Стилістка зазначила, що гардероб Олени Зеленської виділяється вдалими брючними костюмами (кежуальними, класичними діловими), доречно підібраними лаконічними сукнями переважно з асиметричними деталями.

– Перша леді полюбляє низький хід: кеди, кросівки, мінімалістичні лофери/лодочки. Відмічу, що їй дуже пасують лимонний, небесний, білий кольори. Не дарма, на інавгурацію президента, Олена Зеленська обрала білий костюм із жакетом кімоно, який вдало доповнив образ, з якого і розпочались стильні луки першої леді України, – підсумувала Юлія.

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