Перша леді України Олена Зеленська завжди перебуває у центрі уваги завдяки бездоганно продуманому стилю та вишуканим образам.

При створенні гардеробу модниці часто беруть приклад саме з неї, проте дорогі бренди не кожному по кишені.

З нагоди дня народження Олени Зеленської персональна стилістка Юлія Крижалка розповіла читачам Фактів ICTV, як повторити образи першої леді не за всі гроші світу.

Образ 1 – чорний вишуканий смокінг від українського дизайнера Івана Фролова

Повторюємо:

Жакет подібного типу можна придивитися у Zara, H&M;

Чорні брюки із боковими розрізами можна знайти у Mango;

Під жакет одягаємо чорний топ на бретелях чи просто чорну футболку (мабуть, точно кожна із вас знайде схожу річ у своїй шафі);

Босоніжки із тонкими ремінцями можна придбати у тій ж Zara;

Прикраси: мінімалістичні кільця.

Образ 2 – стильний бежевий костюм

Жакет oversize та кюлоти вільного крою від українського бренду SIX. Дуже універсальний комплект як під кеди (як застилізувала Олена), так і під туфлі на підборах.



Повторюємо:

Блейзер Sinsay;

базова біла футболка Zara;

кюлоти Reserved;

схожий шопер є у Papaya;

окуляри Mangо;

кеди Zara.

Образ 3 – діловий костюм бежевого кольору із подовженим жакетом вільного крою

Формула образу першої леді: жакет + чорна футболка + брюки кльош + хустинка + чорні лодочки на низькій підошві. Костюм можна носити як і з кедами/лоферами на масивній підошві, так і під класичні лодочки (до речі, можна зробити акцент на лодочках яскравого червоного кольору).

Повторюємо:

схожий блейзер можна знайти у Mango;

брюки Mango;

хустинка Mango;



футболка Zara;

лофери Zara;

Стилістка зазначила, що гардероб Олени Зеленської виділяється вдалими брючними костюмами (кежуальними, класичними діловими), доречно підібраними лаконічними сукнями переважно з асиметричними деталями.

– Перша леді полюбляє низький хід: кеди, кросівки, мінімалістичні лофери/лодочки. Відмічу, що їй дуже пасують лимонний, небесний, білий кольори. Не дарма, на інавгурацію президента, Олена Зеленська обрала білий костюм із жакетом кімоно, який вдало доповнив образ, з якого і розпочались стильні луки першої леді України, – підсумувала Юлія.