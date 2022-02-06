Первая леди Украины Елена Зеленская всегда находится в центре внимания благодаря безупречно продуманному стилю и изысканным образам.

При создании гардероба модницы часто берут пример именно с нее, однако дорогие бренды не каждому по карману.

В честь дня рождения Елены Зеленской персональный стилист Юлия Крыжалка рассказала читателям Фактов ICTV, как повторить образы первой леди не за все деньги мира.

Образ 1 – черный изысканный смокинг от украинского дизайнера Ивана Фролова

Повторяем:

Жакет подобного типа можно посмотреть в Zara, H&M;

Черные брюки с боковыми разрезами можно найти в Mango;

Под жакет одеваем черный топ на бретелях или просто черную футболку (пожалуй, точно каждый из вас найдет похожую вещь в своем шкафу);

Босоножки с тонкими ремешками можно приобрести в той же Zara;

Украшения: минималистичные кольца.

Образ 2 – стильный бежевый костюм

Жакет oversize и кюлоты свободного кроя от украинского бренда SIX. Очень универсальный комплект как под кеды (как застилизировала Елена), так и под туфли на каблуке.

Повторяем:

Блейзер Sinsay;

базовая белая футболка Zara;

кюлоты Reserved;

похожий шоппер в Papaya;

очки Mangо;

кеды Zara.

Образ 3 – деловой костюм бежевого цвета с удлиненным жакетом свободного кроя

Формула образа первой леди: жакет + черная футболка + брюки клеш + платок + черные лодочки на низкой подошве. Костюм можно носить как с кедами/лоферами на массивной подошве, так и под классические лодочки (кстати, можно сделать акцент на лодочках яркого красного цвета).

Повторяем:

похожий блейзер можно найти в Mango;

брюки Mango;

платок Mango;

футболка Zara;

лоферы Zara;

Стилист отметила, что гардероб Елены Зеленской выделяется удачными брючными костюмами (кежуальными, классическими деловыми), уместно подобранными лаконичными платьями преимущественно с асимметричными деталями.

— Первая леди любит низкий ход: кеды, кроссовки, минималистичные лоферы/лодочки. Замечу, что ей очень подходят лимонный, небесный, белый цвета. Не зря, на инаугурацию президента, Елена Зеленская выбрала белый костюм с жакетом кимоно, который удачно дополнил образ, с которого и начались стильные луки первой леди Украины, — подытожила Юлия.