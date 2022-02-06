Первая леди Украины Елена Зеленская всегда находится в центре внимания благодаря безупречно продуманному стилю и изысканным образам.
При создании гардероба модницы часто берут пример именно с нее, однако дорогие бренды не каждому по карману.
В честь дня рождения Елены Зеленской персональный стилист Юлия Крыжалка рассказала читателям Фактов ICTV, как повторить образы первой леди не за все деньги мира.
Образ 1 – черный изысканный смокинг от украинского дизайнера Ивана Фролова
Повторяем:
- Жакет подобного типа можно посмотреть в Zara, H&M;
- Черные брюки с боковыми разрезами можно найти в Mango;
- Под жакет одеваем черный топ на бретелях или просто черную футболку (пожалуй, точно каждый из вас найдет похожую вещь в своем шкафу);
- Босоножки с тонкими ремешками можно приобрести в той же Zara;
- Украшения: минималистичные кольца.
Образ 2 – стильный бежевый костюм
Жакет oversize и кюлоты свободного кроя от украинского бренда SIX. Очень универсальный комплект как под кеды (как застилизировала Елена), так и под туфли на каблуке.
Повторяем:
- Блейзер Sinsay;
- базовая белая футболка Zara;
- кюлоты Reserved;
- похожий шоппер в Papaya;
- очки Mangо;
- кеды Zara.
Образ 3 – деловой костюм бежевого цвета с удлиненным жакетом свободного кроя
Формула образа первой леди: жакет + черная футболка + брюки клеш + платок + черные лодочки на низкой подошве. Костюм можно носить как с кедами/лоферами на массивной подошве, так и под классические лодочки (кстати, можно сделать акцент на лодочках яркого красного цвета).
Повторяем:
- похожий блейзер можно найти в Mango;
- брюки Mango;
- платок Mango;
- футболка Zara;
- лоферы Zara;
Стилист отметила, что гардероб Елены Зеленской выделяется удачными брючными костюмами (кежуальными, классическими деловыми), уместно подобранными лаконичными платьями преимущественно с асимметричными деталями.
— Первая леди любит низкий ход: кеды, кроссовки, минималистичные лоферы/лодочки. Замечу, что ей очень подходят лимонный, небесный, белый цвета. Не зря, на инаугурацию президента, Елена Зеленская выбрала белый костюм с жакетом кимоно, который удачно дополнил образ, с которого и начались стильные луки первой леди Украины, — подытожила Юлия.