Співачка Анастасія Приходько розкритикувала Тіну Кароль, яка днями висловилася про артистів, які виступали в Росії до війни в Україні. Дісталося від виконавиці й Максу Барських, який тривалий час виступав у країні-агресорі.

Приходько присоромила Тіну Кароль за те, що вона не говорила цим артистам правду в обличчя, проте тепер завуальовано виступає в Instagram. Згадала Анастасія і про Потапа, який у 2014 році зняв штани на сцені в Кремлі, та про Дмитра Монатика з Надею Дорофєєвою.

– О! Тіна прокинулася! А чого ти не казала це Потапові в обличчя, коли він штани в Кремлі знімав, а мило сиділа з ним поряд у кріслі? Монатику цьом посилала, Дорофєєвій оди співала! Пізно вже Тіна тобі вступати в цей бій. Потрібно було раніше говорити. Перевзуваєшся наразі ти, – написала Анастасія.

Дісталося і Максу Барських, який не став мовчати на відміну від деяких колег, а відкрито заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну.

Проте Анастасія поцікавилася в нього, де він був у 2014-2015 роках.

– Зараз уже зрозумів, що Росії пі*да, вирішив тут вікно собі пробити! Я не буду милосердна до тих, хто перевзувається в польоті. І не пишіть мені, що зараз не час. Дуже час. Аж нудить! – написала Приходько.

Нещодавно Тіна Кароль присоромила артистів, які виступали в РФ. В Instagram-stories вона оприлюднила до них звернення, проте імена не розкривала.

Артистка зазначила, що тепер, коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, деякі зірки залишилися без концертів та вирішили оприлюднити сльозливі пости.

Очевидно, що виконавиця мала на увазі Ані Лорак та Світлану Лободу, які будують кар’єру в РФ. Співачки хоч і висловлювалися проти війни, але жодного разу не обмовилися про те, хто цю війну розпочав і не назвали речі своїми іменами – Росія напала на Україну.