Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Перевзуваєтесь у польоті: Приходько жорстко розкритикувала Кароль і Барських

11 Березня 2022, 16:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анастасия Приходько
Джерело: Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько розкритикувала Тіну Кароль, яка днями висловилася про артистів, які виступали в Росії до війни в Україні. Дісталося від виконавиці й Максу Барських, який тривалий час виступав у країні-агресорі.

Приходько присоромила Тіну Кароль за те, що вона не говорила цим артистам правду в обличчя, проте тепер завуальовано виступає в Instagram. Згадала Анастасія і про Потапа, який у 2014 році зняв штани на сцені в Кремлі, та про Дмитра Монатика з Надею Дорофєєвою.

– О! Тіна прокинулася! А чого ти не казала це Потапові в обличчя, коли він штани в Кремлі знімав, а мило сиділа з ним поряд у кріслі? Монатику цьом посилала, Дорофєєвій оди співала! Пізно вже Тіна тобі вступати в цей бій. Потрібно було раніше говорити. Перевзуваєшся наразі ти, – написала Анастасія.

Дісталося і Максу Барських, який не став мовчати на відміну від деяких колег, а відкрито заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну.

Проте Анастасія поцікавилася в нього, де він був у 2014-2015 роках.

Читайте також:
Перевзуваєтесь у польоті: Приходько жорстко розкритикувала Кароль і БарськихВсе піде Україні: Макс Барських не поверне росіянам гроші за скасовані концерти

– Зараз уже зрозумів, що Росії пі*да, вирішив тут вікно собі пробити! Я не буду милосердна до тих, хто перевзувається в польоті. І не пишіть мені, що зараз не час. Дуже час. Аж нудить! – написала Приходько.

Нещодавно Тіна Кароль присоромила артистів, які виступали в РФ. В Instagram-stories вона оприлюднила до них звернення, проте імена не розкривала.

Артистка зазначила, що тепер, коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, деякі зірки залишилися без концертів та вирішили оприлюднити сльозливі пости.

Очевидно, що виконавиця мала на увазі Ані Лорак та Світлану Лободу, які будують кар’єру в РФ. Співачки хоч і висловлювалися проти війни, але жодного разу не обмовилися про те, хто цю війну розпочав і не назвали речі своїми іменами – Росія напала на Україну.

Читайте також:
Перевзуваєтесь у польоті: Приходько жорстко розкритикувала Кароль і БарськихЦе катастрофа, наше життя на волоску: Лобода у сльозах закликала зупинити війну

Теги
Анастасія Приходько , Макс Барських , Тіна Кароль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь