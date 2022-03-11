Певица Анастасия Приходько раскритиковала Тину Кароль, которая на днях высказалась о артистах, выступающих в России до войны в Украине. Досталось от исполнительницы и Максу Барских, который продолжительное время выступал в стране-агрессоре.

Приходько пристыдила Тину Кароль за то, что она не говорила этим артистам правду в лицо, однако теперь завуалировано выступает в Instagram. Вспомнила Анастасия и о Потапе, который в 2014 году снял штаны на сцене в Кремле, и о Дмитрии Монатике с Надей Дорофеевой.

— О! Тина проснулась! А чего ты не говорила это Потапу в лицо, когда он штаны в Кремле снимал, а мило сидела с ним рядом в кресле? Монатику цемки посылала, Дорофеевой оды пела! Поздно уже Тина тебе вступать в этот бой. Надо было раньше говорить. Переобуваешься сейчас ты, — написала Анастасия.

Досталось и Максу Барских, который не стал молчать в отличии от некоторых коллег, а открыто заявил, что Россия начала полномасштабную войну.

Однако Анастасия поинтересовалась у него, где он был в 2014-2015 годах.

— Сейчас уже понял, что России пи*да, решил тут окно себе пробить! Я не буду милосердна к тем, кто переобувается в полете. И не пишите мне, что сейчас не время. Очень даже время. Аж тошнит! — написала Приходько.

Недавно Тина Кароль пристыдила артистов, выступавших в РФ. В Instagram-stories она обнародовала к ним обращение, однако имена раскрывать не стала.

Артистка отметила, что теперь, когда Россия начала в Украине полномасштабную войну, некоторые звезды остались без концертов и решили обнародовать слезливые посты.

Очевидно, что исполнительница имела ввиду Ани Лорак и Светлану Лободу, которые строят карьеру в РФ. Певицы хоть и высказывались против войны, но ни разу не обмолвились о том, кто эту войну начал, и не назвали вещи своими именами — Россия напала на Украину.