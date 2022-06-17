Переможці Євробачення 2021, італійський гурт Maneskin випустили кавер на пісню If I Can Dream Елвіса Преслі 1968 року. Пісня також стала саундтреком до біографічного фільму Елвіс.

У Maneskin розповіли, що участь у створенні картини для них є дуже важливою.

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– Почуваємося дуже вдячними за надання можливості висвітлити короля для майбутнього фільму режисера База Лурмана. Дякуємо за можливість провести один день за записом у місці, яке вважається притулком найбільшого артиста, який коли-небудь ходив по Землі. Ми залишили там наші серця, і нам не терпиться поділитися з вами всіма цими емоціями, – повідомляється в Instagram музикантів.

Крім саундтреку від світових зірок, у створенні картини взяли участь і всесвітньо відомі актори – Том Генкс та Остін Батлер, а також Дейкр Монтгомері з Дивних Див та Олівія ДеДжондж, яка зіграла у хорорі Візит.

І хоча дебют фільму відбувся у травні на кінофестивалі Канна, у прокаті на території США картина з’явиться вже 24 червня. Maneskin підігріває інтерес до роботи Лурмана перед прем’єрою.

Дістатись кінотеатрів біографічній картині Елвіс було складно – спочатку прем’єра була запланована на жовтень 2021 року, а потім — на 5 листопада. Covid-обмеження змістили реліз на невизначений термін у 2022 році, а потім картину вже показали на Каннах.