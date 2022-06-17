Победители Евровидения 2021, итальянская группа Maneskin выпустили кавер на песню If I Can Dream Элвиса Пресли 1968 года. Песня также стала саундтреком к биографическому фильму Элвис.

В Maneskin рассказали, что участие в создании картины для них очень важное.

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— Чувствуем себя очень благодарными за предоставление возможности осветить короля для предстоящего фильма режиссера База Лурмана. Спасибо за возможность провести один день за записью в месте, которое считается убежищем величайшего артиста, когда-либо ходившего по Земле. Мы оставили там наши сердца, и нам не терпится поделиться с вами всеми этими эмоциями, — сообщается в Instagram музыкантов.

Помимо саундтрека от мировых звезд, в создании картины приняли участие и всемирно известные актеры — Том Хэнкс и Остин Батлер, а также Дейкр Монтгомери из Очень странных дел и Оливия Деджонг, сыгравшая в хорроре Визит.

И хотя дебют фильма состоялся в мае на Каннском кинофестивале, в прокате на территории США картина появится уже 24 июня. Maneskin подогревают интерес к работе Лурмана перед премьерой.

Добраться к кинотеатрам биографической картине Элвис было сложно — изначально премьера была запланированной на октябрь 2021 года, а затем — на 5 ноября. Covid-ограничения сместили релиз на неопределенный срок в 2022 году, а затем картину уже показали на Каннах.