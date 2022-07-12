12 Липня 2022, 20:19 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

Американська телевізійна академія оголосила номінантів на премію Еммі 2022, яка відбудеться 12 вересня. Цьогоріч найбільше номінацій отримали такі серіали, як Спадщина (25), Тед Лассо (20), Білий лотос (20), Hacks (17). Також за статуетки боротимуться популярні стрічки – Ейфорія, Гра в кальмара та Озарк. Повний список номінантів премії Еммі 2022 – дивіться далі у матеріалі. Зараз дивляться Найкращий драматичний серіал: Краще подзвоніть Солу

Ейфорія

Озарк

Розрив

Гра в кальмара

Дивні дива

Спадщина

Yellowjackets Найкращий комедійний серіал: Abbott Elementary

Баррі

Зменш свій ентузіазм

Hacks

Дивовижна місіс Мейзел

Вбивства в одній будівлі

Тед Лассо

Чим ми займаємося в тінях Найкраща акторка в драматичному серіалі: Джоді Комер (Вбиваючи Єву)

Лора Лінні (Озарк)

Мелані Лінскі (Yellowjackets)

Сандра О (Вбиваючи Єву)

Різ Візерспун (Ранкове шоу)

Зендея (Ейфорія) Найкращий актор у драматичному серіалі: Джейсон Бейтман (Озарк)

Браян Кокс (Спадщина)

Лі Чон Че (Гра в кальмара)

Боб Оденкерк (Краще подзвоніть Солу)

Адам Скотт (Спадщина)

Джеремі Стронг (Спадщина) Найкраща акторка у комедійному серіалі: Рейчел Броснан (Дивовижна місіс Мейзел)

Квінта Брансон (Abbott Elementary)

Кейлі Куоко (Бортпровідниця)

Ель Феннінг (Велика)

Ісса Рей (Insecure)

Джин Смарт (Hacks) Найкращий актор у комедійному серіалі: Дональд Гловер (Атланта)

Білл Гайдер (Баррі)

Ніколас Голт (Велика)

Стів Мартін (Вбивства в одній будівлі)

Мартін Шорт (Вбивства в одній будівлі)

Джейсон Судейкіс (Тед Лассо) Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі: Тоні Коллетт (The Staircase)

Джулія Гарнер (Вигадана Анна)

Лілі Джеймс (Pam & Tommy)

Сара Полсон, (Імпічмент: Американська історія злочинів)

Маргарет Квеллі (Покоївка)

Аманда Сейфрід (Вибула) Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі: Колін Ферт (The Staircase)

Ендрю Гарфілд (Under The Banner Of Heaven)

Оскар Айзек (Scenes From A Marriage)

Майкл Кітон (Dopesick)

Хімеш Патель (Станція одинадцять)

Себастіан Стен (Pam & Tommy) Найкращий мінісеріал: Dopesick

Вибула

Вигадана Анна

Pam & Tommy

Білий лотос Найкращий телевізійний фільм: Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички

Ray Donovan: The Movie

Reno 911!: The Hunt For QAnon

Гаррі Гафт

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