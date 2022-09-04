44-й президент США Барак Обама отримав телевізійну премію Еммі у номінації Видатний оповідач.
Політика нагородили за документальний серіал Netflix Найкращі національні парки світу. В епізоді Світ чудес він виконав роль оповідача. Про це йдеться в повідомленні премії.
Серіал складається із п’яти епізодів. У кожному з них розповідається про національні парки всього світу. Стрічка створена продюсерською компанією Барака та Мішель Обами Higher Ground.
Премію в номінації Видатний оповідач також міг отримати телеведучий Девід Аттенборо, акторка Люпіта Ніонго, сценарист Карім Абдул-Джаббар та комік Волтер Камау Белл.
Вручення премій Еммі відбудеться 12 вересня 2022 року в Microsoft Theater у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. За київським часом – уночі 13 вересня.