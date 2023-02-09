Віщий сон – це той, який попереджає про майбутні події. Нерідко можна почути від когось, що йому снився такий епізод, який втілився в реальному житті.

Такі сни можуть обіцяти як радісні, так і сумні події. Наприклад – війну, яку у своїх сновидіннях бачили деякі українські зірки перед повномасштабним вторгненням РФ.

Так, співачці MamaRika снилося, що почалася війна, вибухи і те, як вона з сім’єю збирає речі. Минуло 10 хвилин після того, як артистка прокинулась у холодному поті та почула вибухи в реальності.

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Солістка гурту Go-A Катерина Павленко також зізналася, що бачила віщий сон – один і той самий. У ньому вона бачила чітко війну та місто Сміла, в якому виконавиця ніколи не була.

За збігом обставин прихистком для співачки стало саме це місто на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зневажила передчуття молодшої доньки Аліси співачка Оля Полякова. 16 лютого 2022 року вони приїхали зі Шрі-Ланки. Коли від’їжджали від туди, дівчинка говорила, що в неї дуже болить у грудях і вона щось відчуває, просячи залишитися в острівній державі.

Співак Павло Зібров зізнався, що чудове передчуття має його дружина Марина. За його словами, передбачила вона не лише війну, а й конкретні дати, наприклад, 10 жовтня, коли був масованим ударом РФ.