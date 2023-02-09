Вещий сон — тот, который предупреждает о предстоящих событиях. Нередко можно услышать от кого-то, что ему снился такой эпизод, который воплотился в реальной жизни.

Такие сны могут сулить как радостные, так и грустные события. Например, войну, которую в своих сновидениях видели некоторые украинские звезды перед полномасштабным вторжением РФ.

Так, певице MamaRika снилось, что началась война, взрывы и то, как она с семьей собирает вещи. Спустя 10 минут артистка проснулась в холодном поту и услышала взрывы в реальности.

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Солистка группы Go-A Екатерина Павленко призналась, что ей также снился вещий сон — один и тот же. В нем она видела четко войну и город Смела, в котором исполнительница никогда не была.

По совпадению обстоятельств, приютом для певицы стал именно этот город в начале полномасштабного вторжения РФ.

Пренебрегла предчувствиями младшей дочери Алисы певица Оля Полякова. 16 февраля 2022 года они приехали со Шри-Ланки. Когда уезжали оттуда, девочка говорила, что у нее очень болит в груди и она что-то чувствует, прося остаться в островном государстве.

Певец Павел Зибров признался, что прекрасным предчувствием обладает его жена Марина. По его словам, предугадала она не только войну, но и конкретные даты, например, 10 октября, когда был массированный удар РФ.