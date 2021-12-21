20 грудня на телеканалі СТБ стартувала головна прем’єра зими – серіал Кава з кардамоном. Головних героїв у картині зіграли українська акторка Олена Лавренюк та польський актор Павло Делонг.

Про біографію Павла Делонга, зірки серіалу Кава з кардамоном, який зіграв польського шляхтича Адама – далі у матеріалі.

Юність та кар’єра

Актор народився 29 квітня 1970 року у Кракові в сім’ї музикантів. Відомо, що його предки були вихідцями із Західної України. Свою юність він провів за заняттями спортом, захоплювався музикою та наукою.

Він також має молодшу сестру Дороту, яка теж вирішила пов’язати своє життя з роботою в кіно. У 23 роки Делонг закінчив Театральну школу імені Людвіка Сольського у Кракові, і цього року відбувся його перший дебют у кіно. Павлу дуже пощастило – він зіграв роль в американській історичній драмі Список Шиндлера, режисером якої виступив легендарний Стівен Спілберг.

Картина принесла актору широку популярність, що дало йому поштовх у кар’єрі.

Також він грав у театрі з 1993 року – дебют на сцені в ролі Збійника Лабага у виставі Малюнки на склі.

На сьогодні 51-річний Делонг знявся у понад 50 фільмах. В основному актор грає в історичних драмах та бойовиках українського, польського, американського, французького та російського виробництва.

Як режисер і продюсер Павло дебютував у костюмованому проекті Народжені з шаблею, в якому також зіграв головну роль. Ще тоді він зізнався, що підтримка близьких та рідних дуже допомогла йому під час створення картини. Щоправда, широкої популярності отримати роботі не вдалося.

Особисте життя

Офіційно Павло одружений не був, хоч і в молодості був у фактичному шлюбі з акторкою Катажиною Гайдарською – вони були знайомі ще зі студентства. У знаменному для нього 1993 році цивільна дружина подарувала Делонгу сина Павла. На імені сина наполягала саме мати.

Син актора також думав піти стопами батька, але потім вибрав професію менеджера у сфері кінобізнесу.

Також польському акторові приписували роман із дантисткою та співвласницею варшавської стоматологічної клініки Villa Nova Еммою Ківорковою-Рачковською – вони з’являлися разом на заходах.

Польська преса також повідомляла, що акторка Катерина Архарова, колишня дружина Марата Башарова, зустрічається з Павлом. Втім, згодом вони вирішили залишитися друзями.

Актор переконаний, що стосунки, в яких зникає невидимий зв’язок між чоловіком та жінкою, мають припинятись навіть попри наявність спільних дітей. Сам Делонг заявляв, що вже кілька разів обпалювався, але не втратив надії зустріти єдине кохання.

Актор нечасто розповідає про своє особисте життя – його серце зараз може бути вільним.

Серіал Кава з кардамоном виходить із понеділка по четвер. Загалом у ньому 10 серій.

Графік виходу серій Кава з кардамоном: