20 декабря на телеканале СТБ стартовала главная премьера зимы – сериал Кофе с кардамоном. Главных героев в картине сыграли украинская актриса Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

О биографии Павла Делонга, звезды сериала Кофе с кардамоном, сыгравшего польского шляхтича Адама — далее в материале.

Юность и карьера

Актер родился 29 апреля 1970 года в Кракове в семье музыкантов. Известно, что часть его предков были выходцами из Западной Украины. Свою юность он провел за занятиями спортом, увлекался музыкой и наукой.

У него также есть младшая сестра Дорота, которая также решила связать свою жизнь с работой в кино. В 23 года Делонг окончил Театральную школу имени Людвика Сольского в Кракове, и в этом году состоялся его первый дебют в кино. Павлу очень повезло — он сыграл роль в американской исторической драме Список Шиндлера, режиссером которой выступил легендарный Стивен Спилберг.

Картина принесла актеру широкую известность, что дало ему толчок в карьере.

Также он играл в театре с 1993 года — дебют на сцене в роли Збойника Лабага в спектакле Рисунки на стекле.

На сегодня 51-летний Делонг снялся в более чем 50 фильмах. В основном актер играет в исторических драмах и боевиках украинского, польского, американского, французского и российского производства.

В качестве режиссера и продюсера Павел дебютировал в костюмированном проекте Рожденные с саблей, в котором также сыграл главную роль. Еще тогда он признался, что поддержка близких и родных очень помогла ему во время создания картины. Правда, широкой известности получить работе не удалось.

Личная жизнь

Официально Павел женат не был, хоть и в молодости состоял в фактическом браке с актрисой Катажиной Гайдарской — они были знакомы еще со студенчества. В знаменательном для него 1993 году гражданская супруга подарила Делонгу сына Павла. На имени сына настаивала именно мать.

Сын актера также думал пойти по стопам отца, но затем выбрал профессию менеджера в сфере кинобизнеса.

Также польскому актеру приписывали роман с дантистом и совладелицей варшавской стоматологической клиники Villa Nova Эммой Киворковой-Рачковской — они появлялись вместе на мероприятиях.

Польская пресса также сообщала, что актриса Екатерина Архарова, бывшая жена Марата Башарова, встречается с Павлом. Впрочем, спустя время они решили остаться друзьями.

Актер убежден, что отношения, в которых пропадает невидимая связь между мужчиной и женщиной, должны прекращаться даже несмотря на наличие совместных детей. Сам Делонг заявлял, что уже несколько раз обжигался, но не потерял надежды встретить единственную любовь.

Актер нечасто рассказывает о своей личной жизни — его сердце сейчас может быть свободным.

Сериал Кофе с кардамоном выходит с понедельника по четверг. В общей сложности у него 10 серий.

График выхода серий Кофе с кардамоном: