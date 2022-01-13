Зброячка фільму Іржа, де Алек Болдвін смертельно поранив операторку Галину Гатчинс, подала до суду на доставника боєприпасів. Ханна Гутьєррес Рід вважає, що в коробці з холостими патронами був один бойовий.

Відомо, що постачанням збройового реквізиту займалася компанія PDQ Arm&Prop на чолі із Сетом Кенні. Експерти поставили коробку з написом “Холості”, в якій безпечними були далеко не всі патрони.

– Ханна і вся знімальна група Іржі покладалися на неправдиві заяви компанії про те, що всі патрони були холостими, – йдеться в документах позову.

Сет Кенні, голова збройової компанії, працював із батьком Ханни Рід, яка подала позов до суду. Так, за місяць-два до роботи над фільмом Іржа вони брали участь у зніманнях іншої картини. Кенні попросив містера Ріда допомогти навчити акторів стріляти з бойовими патронами за межами знімального майданчика. Після цього голова збройової компанії забрав усі боєприпаси, зокрема й бойові – так зазначено у судовому документі.

Кенні кілька разів змінював свідчення — спочатку він заявив, що бойові патрони могли потрапити на знімання фільму Алека Болдвіна після роботи над іншою картиною. Після цього він також запевняв, що бойових набоїв не постачав — усі були холостими.

Зброячку Рід зараз також звинувачують у невиконанні своїх обов’язків — вона не дотримувалася правил безпеки на знімальному майданчику. Її адвокати запевняють, що їй доводилося виконувати ще й роботу помічника з реквізиту, і вона не встигала робити все ідеально.