Оружейник фильма Ржавчина, где Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс, подал в суд на доставщика боеприпасов. Ханна Гутьеррес Рид считает, что в коробке с холостыми патронами был один боевой.

Известно, что поставкой оружейного реквизита занималась компания PDQ Arm & Prop во главе с Сетом Кенни. Эксперты поставили коробку с надписью “Холостые”, в которой безобидными были далеко не все патроны.

— Ханна и вся съемочная группа Ржавчины полагались на ложные заявления компании о том, что все патроны были холостыми, — говорится в документах иска.

Сет Кенни, глава оружейной компании, работал с отцом Ханны Рид, которая и подала иск в суд. Так, за месяц-два до работы над фильмом Ржавчина они участвовали в съемках другой картины. Кенни попросил мистера Рида помочь обучить актеров стрельбе с боевыми патронами за пределами съемочной площадки. После этого глава оружейной компании забрал все боеприпасы, в том числе и боевые — так указано в судебном документе.

Кенни несколько раз менял показания — сперва он заявил, что боевые патроны могли попасть на съемки фильма Алека Болдуина после работы над другой картиной. После этого он также уверял, что боевых патронов не поставлял — все были холостыми.

Оружейницу Рид сейчас также обвиняют в невыполнении своих обязанностей — она не соблюдала правила безопасности на съемочной площадке. Ее адвокаты уверяют, что ей приходилось выполнять еще и работу помощника по реквизиту, и она попросту не успевала делать все идеально.