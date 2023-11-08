Американський актор та автогонщик Патрік Демпсі став найсексуальнішим чоловіком 2023 року за версією журналу People.

Реакція Демпсі на титул найсексуальнішого чоловіка

В інтерв’ю виданню Демпсі зізнався, що був шокований своїм новим титулом.

– Я радий, що це відбувається на цьому етапі мого життя. Приємно отримати визнання, і, звичайно, моє его трохи зачеплено, але це дає мені платформу, щоб використовувати його для чогось позитивного. Я був шокований, а потім почав сміятися, мовляв, це ж жарт, так? Я ж завжди був “другом нареченої”! – жартома сказав актор.

57-річний Патрік Демпсі найбільш відомий за ролями доктора Дерека Шепарда в Анатомії пристрасті, Роберта в Зачарованій, Джека Кванта в Бріджит Джонс 3 і Ділана Голда в Трансформерах 3: Темна сторона Місяця.

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Крім цього, Патрік будував кар’єру автогонщика і навіть став срібним призером гонки 24 години Ле-Мана.

Також в актора є Центр Демпсі, який він заснував на честь своєї покійної матері для підтримки онкохворих та їхніх близьких.

З 1999 року Патрік перебуває у шлюбі з візажисткою Джилл Фінк. У подружжя троє дітей: 21-річна дочка Таллула та 16-річні близнюки Дербі та Салліван.

Раніше титул найсексуальнішого чоловіка за версією журналу People отримували американський співак і композитор Джо Ледженд, актори Ідріс Ельба і Майкл Б. Джордан, сценарист Пол Радд і актор Кріс Еванс.